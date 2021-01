Qoorqoor “Doorasho Puntland iyo Jubbaland ka maqan yihiin ama ka hareen meel lagu sheegay…”

Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa meesha ka saaray doorasho ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland inay dalka ka dhaceyso, isagoo caddeeyay in doorashada laga wada qeyb galayo, horayna loogu heshiiyay.

Axmed Qoorqoor oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in tabashooyinka jira la xaliyo, iyadoo loo marayo heshiiskii doorashada, haddii ay jiraan tabashooyin ka baxsan heshiiska loo turo shacabka.

“Marna ma maqlin meel lagu sheegay doorasho aan laga qeyb galeyn, doorashada waa lagu heshiiyay in laga wada qeyb galaa sax ah, haddii ay jirto tabashooyin waa in la xaliyo, doorasho Puntland iyo Jubbaland ka hareen ama ay ka maqan yihiin sabab ma jirto, mar walba tabashooyinkii jira in la xaliyo oo doorashada waajib tahay in laga qeyb galo”ayuu yiri Madaxweyne Qoorqoor.

Mar uu ka hadlayay hadal ka soo yeeray Midowga Musharaxiinta iyo Madaxweynaha Jubbaland oo ahaa in aanay wax jawaab ah ka helin Axmed Qoorqoor markii uu dadaalada waday ayuu sheegay in dad ay u xilsaarteen uu la wadaagay, dad mas’uuliyiin oo hebel iyo isla markaana uu ka xun yahay hadalkaas.

“Saaxibkey Madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu yiri warqad nooma soo qorin Axmed Qoorqoor, warqad nooma soo qorin ayaa ku filan inay tahay war in la difaaco kaliya lagu tala galay ee aan xaqiiqadi aheyn maxaa yeelay markii horeba ayaga warqad iima soo dhiibin, waad garan kartaan waa wax la fahmi karo”ayuu yiri Qoorqoor.

Is mari waaga ka taagan doorashada ayaa sii jiitamaya, iyadoo dowladda Federaalka ay dooneyso in la bilaado doorashada Aqalka Sare, iyadoo weli ay taagan tahay tabashada Puntland iyo Jubbaland oo aan weli la xalinin arrinta Gobolka Gedo, Guddiyada lagu muransan yahay ee doorashada iyo arrinta doorashada Gobolada Waqooyi.