Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi

Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa waxaa u socdo kulan ay uga hadlayaan arrimaha cakiran ee ka taagan Doorashada xubnaha Somaliland, iyadoo la filayo in Guddoomiye Cabdi Xaashi shir jaraa’id qabto kulanka kaddib.

War saxaafadeed ay soo saareen xubnaha guddiga matalayay garabka Cabdi Xaashi ee la kulmay Guddiga ka socda garabka Mahdi Guuleed ayaa waxay ku eedeeyeen Ra’iisul Wasaare kuxigeenka inuu diidan yahay hab qeybsiga dhismaha Guddiga jiheynta doorashada.

Inkastoo Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka uu beeniyay eedeynta iyo warqadaba kuna tilmaamay mid aan sal iyo raad laheyn.

Waxaa muuqata in doodda ugu adag ee shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee doorashooyinka inay tahay arrinta Somaliland, waxaana illaa hadda muuqata in is faham laga gaaray qodobadii kale.