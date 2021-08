Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Mombasa

By

Ra’iisul Wsaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Mombasa ee dalka Kenya kuwaas oo uu ugu warbixiyay xaaladda dalka iyo doorashooyinka dalka ka bilowday.

Masuuliyiinta Jaaliyadda ayaa iyaguna dhankooda uga waramay Ra’isisul Wasaaraha xaaladahooda nololeed,ganacsi iyo xiriirka wadashaqeyneed ee kala dhaxeeya shacabka Kenya.

Qaar ka mid ah jaaliyada oo kulankas ka hadlay ayaa waxa ay xuseen in dad badan oo Soomaaliyeed ay ganacsi xoog leh ku leeyihiin Kenya sidaa awgeedna ay muhiim u arkaan soona dhaweynayaan booqashada uu dalkan ku yimid Ra’isul Wasaarahu iyo Wafdigiisa iyaga hoosta ka xariiqay in uu wanaagsaado xiriirka diblomaasiayadeed ee labada dal in ay dan ugu wada jirto shucuubta labada waddan ee dariska ah.

Ra’isul Wasaare Rooble oo weli booqasho ku jooga dalka Kenya ayaa shalay la kulmay Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isagoo kala hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay ganacsiga.