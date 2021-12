Rooble iyo Cumar Cabdirashiid oo ka wadahadlay arrimaha doorashooyinka

Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa xalay qaabilay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid oo maalmo ka hor dib ugu soo laabtay Muqdisho, waxaa kulanka ku wehliyay C/raxmaan Caynte oo ahaa Wasiirkii Qorsheynta Xukuumaddii Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid.

Cumar C/rashiid ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku daabacay ayuu ku sheegay in dooddo hufan ka yeesheen xaalada doorashada, waxaa uu xusay in mararka qaar in is faham lagu gaaro shirarka caadiga ah.

Sidoo kale C/raxmaan Caynte ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in kulankaas la isku dhaafsaday aragtiyo ku saabsan xaalada dalku ku sugan yahay oo diirradda lagu saaray doorashooyinka, waxaana uu tilmaamay in la isku raacay hannaanka socda uu noqdo mid ay aqbali karaan dhammaan saamileyda.