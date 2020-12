Sacuudiga oo rajo ka muujiyay in heshiis kama dambeys laga gaaro khilafka Qatar

Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa yididiilo wanaagsan ka muujiyay in la soo afjaro xiisaddii u dhaxeysay dalalka Khaliijka, ayna dhammaad ku dhow dahay xayiraadii saddex sano ay saareen dalka Qatar afar dal oo Sacuudiga ku jiro.

Amii Faisal oo jimcihii ka hadlayay shirka sanadlaha ee wada hadalada Medditreanka ee ka dhacay dalka Talyaaniga ayaa sheegay in horumar la taaban karo ay sameeyeen maalmihii la soo dhaafay.

“Waxaan rajeyneynaa in horumarkan uu horseedi karo heshiis kama dambeys ah oo u muuqda mid la gaarayo, waxaana dhihi karaa xoogaa waan ku rajo weynahay in aan ku dhownahay in aan dhammeystirno heshiis u dhexeeya dhammaan wadamada uu khilaafku ka taagan yahay si aan u gaarno xal aan is leenahay mid qanciya dhammaan”ayuu yiri Amiir Faisal

Hase ahaatee saddexda dal ee kale xiriirka u jaray Qatar sida Bahrain, Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa illaa iyo hadda shaacin wax horumar ah oo laga gaaray khilaafka wadamada Khaliijka

Hadalka ka soo yeeray Wasiirka Arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa yimid saacado kaddib markii Wasiirka Arrimaha dibadda Kuwait uu ku tilmaamay wada hadalada socda ee ku saabsan xiisada Khaliijka ay yihiin kuwo wax ku ool ah oo mira dhal ah.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuwait Sheikh Ahmad Nasser al-Sabah ayaa jimcihii sheegay in horumar laga gaaray xallinta khilaafaadka, laakiin waa uu ka gaabsaday inuu ku dhawaaqo wax natiijo ah oo laga gaaray wada hadalada.

“Wada hadalo miro dhal leh ayaa dhacay, dhammaan dhinacyadu waxay muujiyeen sida ay u doonayaan in heshiis rasmi ah la gaaro”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Kuwait, isagoo u mahadceliyay La Taliyaha sare ee Aqalka Cad Jared Kushner oo qeyb ku lahaa dadaalada dhex dhexaadinta.

Dhinaca kale Wasiirka Arrimaha dibadda Qatar Mohamed bin Abdulragman al thani ayaa uga mahadceliyay dowladda Kuwait dadaalada dhex dhexaadinta ay wado.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay inuu jiray dhaq dhaqaaq ku saabsan xallinta khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dalalka Khaliijka, balse uusan saadaalin karin in si buuxda u xallin doono khilaafka.

Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa xayiraad diblomaasiyadeed, ganacsi iyo mid socdaalba ku soo rogay Qatar bishii June 2017, iyagoo ku eedeeyay Doha inay taageerto argagixisada iyo inay xiriir la leedahay Iran oo loo arko inay aad isugu dhow yihiin.