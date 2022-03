Saddex Arrin oo Safiirka cusub ee Maraykanka u sahlaysa in uu qaato kaalin hoggaamineed!

Dhowr hanjabaad kaddib, Mareykanka ayaa sheegay in ay soo saareen liiska shaqsiyaad Soomaali ah oo ay xayiraad dhaqdhaqaaq ku soo rogeen kaddib markii ay ku eedeeyeen in ay hagardaameeyeen hannaanka dimoqoraadiyadda Soomaaliya. Inkastoo aysan magacyo shaacin hadda waxay xuseen in madax xil haysa, saraakiil iyo siyaasiyiin ay ku jiraan.

Wixii ka dambeeyay markii la shaaciyay arrintaas, madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaaliya waxaa ku billowday walwal ay ka qabaan in ay saamayso xayiraaddaas. Waxa ay taasi keentay in ay dadajiyaan doorashada, kulamo la yeeshaan safiirka Mareykanka u fadhiya Muqdisho iyo in ay u dhego nuglaadaan baaqyada iyo talooyinka beesha Caalamka.

Safiirka Maraykanka ayaa qaaday tallaabo uusan diblomaasi ajnabi ah qaadin muddo sanado ah kaddib markii uu kulan gaar ah la yeeshay dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka -ayadoo aysan madaxdu federaalku qeyb ka ahayn, kulankaas oo looga hadlay dadajinta doorashada iyo caqabadaha hor taagan.

Safiirka Mareykanka ayaa muddada doorashada lagu dhamaystirayo u kordhiyay madaxweynaha Hirshabeelle oo sheegay in uusan doorashada ku dhamaystiri karin 15-ka Maarso. Sidoo kale Axmed Madoobe ayaa sheegay in uusan Garbahaaray ku qaban karin doorasho, isagoo soo jeediyay magaalo kale sida CeelWaaq. Madaxda kale ayaa sheegay in ay doorashada dhammaystiri karaan 15-ka Maarso ka hor.

Saddex arrin oo sahashay faragelinta Maraykanka

1. Siyaasadda Maraykanka ee ku wajahan gobolka

Maraykanka ayaa safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya, kaas oo beddelay Yamamoto oo ahaa diblomaasi qunyar socod ah oo aanan aad u fara gelin siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Yamamoto waxaa lagu xamman jiray in uu xiriir wanaagsan la lahaa mamaulka Farmaajo, taas oo keentay in uu gabay kaalintii hoggaamineed ee uu Maraykanku ku lahaa cadaadiska beesha caalamka ee ku aaddan dimoqoraadiyadda Soomaaliya.

Sidoo kale, maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa la yimid siyaasad cusub oo ku wajahan caalamka iyo gaar ahaan Bariga Afrika, taas oo lagu hormarinayo aragtiyaha iyo mabaadii’da ree galbeedka ee ku wajahan caalamka. Biden ayaa Bariga Afrika u soo magacaabay wakiil gaar ah. Sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa billowday in ay si toos ah uga hadasho arrimaha Soomaaliya.

2. Liiska Xubnaha Xayiraadda la saaray

Arrinta labaad ee fursadda siisay safiirka Maraykanka waa liiska qarsoon ee uu Maraykanku dhawaan sheegay in uu xayiraad socdaal saaray kaddib markii uu ku eedeeyay in ay hagardaameeyeen dimoqoraadiyadda Soomaaliya iyo xuquuqda aadanaha oo ay ku xad gubdeen. Waxaa la rummaysan yahay in ay ku jiraan masuuliyiin dowladda ka tirsan, saraakiil ciidan iyo xubno siyaasiyiin ah.

Hoggaanka dowladda Federaalka, dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kaleba waxa ay ka baqayaan in ay xayiraaddaasi saammayso. Taas waxa ay keentay in ay jadwalka safiirka ay mashquul ka dhigaan siyaasiyiin iyo masuuliyiin dowladeed oo doonaya in ay la kulmaan. Maalmihii la soo dhaafay wuxuu safiirku qaabilay xubo ka tirsan midowga musharraxiinta iyo Raysal Wasaaraha. Maaddaama ay siyaasiyiintu ka baqayaan in liiskaas lagu daro/ay waxa ay ku qasbanaadeen in ay u dhego nuglaadaan talooyinka iyo amarrada ka imaanaya Maraykanka.

Taas ayaa keentay in Danjiraha Maraykanku uu shir u qabto madaxda maamul goboleedyada, isla markaana kula xisaabtamo doorashada oo daahday iyo sida loo dhammaystiri karo.

3. Waqtiga Maamulka Farmaajo oo dhammaaday!

Dowladda Federaalka ayaa shantii sano ee la soo dhaafay kula dhaqmaysay beesha caalamka hannaan ku dhisan madax adeyg iyo dabeecad xumo. Inta la ogyahay ilaa saddex diblomaasi ayay ka ceyrisay dalka. Sidoo kale waxay diidday wakiil uu soo magacaabay Midowga Afrika. Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaa isku qilaafay mustaqbalka ciidanka AMISOM oo ay ka lahaayeen labada qorshe -inkastoo hadda laga gudbay arrintaas.

Arrintaan waxay keentay in diblomaasiyiinta beesha caalamka ee ku sigab Muqdisho ay ka gaabsadaan arrimaha Soomaaliya, ayagoo isku koobay in ay warbixin u diraan caasimadahooda halkii ay ka hadli lahaayeen xaaladda taagan.

Maadaama hal sano la dhaafay muddadii sharciga ahayd ee dowladda Farmaajo, waxaa muuqata in beesha caalamka oo ay ugu horreeyaan Mareykanku ay si toos ah ula macaamilayaan dowlad goboleedyada. Ayaga oo ka siraad koray caqabaddii uga immaanaysay maamulka Farmaajo oo sharci la’aanta ka soo wajahday muddo xileedkiisa ka sokoow cabsi badan ka qaba in la saaro cunaqabatayn iyo xayiraado caalami ah.