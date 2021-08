Saraakiil ka socota Golaha Midowga Yurub oo qiimeynaya Amniga dalka Soomaliya

By

Saraakiil ka socota Golaha Amniga ee Midowga Afrika oo soo gaaray Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaliya ayaa qiimeyn ku sameynaya xaalada guud ee ammaanka dalka Soomaaliya.

Xubnaha ka socda Golaha Amniga Midowga Afrika ayaa waxa ay bilaabeen kulamo ay la qaadanayaan mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyaga oo kala hadlaya xaaladda Amni ee Soomaaliya.

Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Maxamed Saciid Samatar Gacaliye, ayaa sheegay in ujeedada wafdiga uu yahay sidii ay u qiimeyn lahaayeen in Hay’addaha amniga Somaliya ay diyaar u yihiin in AMISOM kala wareegaan amniga guud ee dalka.

“Xubnaha wafdigan waxa ay maanta oo arbaco ah kulamo la yeelanayaan mas’uuliyiinta hay’adaha amniga dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, si looga tashado xaaladda amni ee Soomaaliya.”ayuu yiri agaasimaha guud ee Wasaarada Gaashaandhigga Soomaaliya.

Qiimeynta xaalada amniga Soomaaliya iyo heerka uu gaarsiisan yahay awooda ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa ku soo beegmeysa xilli toddobaadkan ay la wareegeen maamulka dalka Afghanistan dagaalamayaasha Daalibaan kadib markii ciidamadii hore ugu sugnaa ee wadanka Maraykanka iyo xulafadiisa ay isaga baxeen.