Shacabka ku nool Addis Ababa oo loogu baaqay inay ka difaacaan magaalada TPLF

Mas’uuliyiinta magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa ugu baaqay shacabka ku nool magaalada Addis Ababa inay diiwaan geliyaan hubkooda, isla markaana ay u diyaar garoobaan sidii ay u difaaci lahaayeen deegaannadooda, iyadoo laga cabsi qabo in fallaagada ay gudaha u soo galaan magaalada caasimada ah.

Codsigan ayaa yimid maalmo kadib markii Jabhadda Xoraynta Shacabka Tigray (TPLF) ay sheegatay inay qabsadeen laba magaalo oo qiyaastii 400km (250 miles) u jirta Addis Ababa.

Dawladdu waxay meesha ka saartay sheegashada kooxda TPLF oo ay ku tilmaantay dacaayad.

Dagaal ayaa sanad ka hor ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray, balse markii ay ka baxeen ciidamada dowlada Itoobiya ayaa kooxda TPLF, waxa ay u soo gudbeen gobolada ay dariska yihiin ee Axmaarada iyo Canfarta.

Kumanaan qof ayaa la dilay in ka badan labo milyan ayaa ka qaxay guryahoodii tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada.

Kooxda TPLF ayaa sheegtay in ay doonayso in ay jabiso go’doominta ay ku hayso Tigray-ga, halkaas oo Qaramada Midoobay ay ku qiyaastay in 400,000 oo qof ay ku nool yihiin xaalad macaluul la mid ah.

Dadaallo caalami ah oo lagu doonayay in xabad joojin laga dhex dhigo dowladda iyo fallaagada oo markii hore isku khilaafay isbedellada siyaasadeed ee Ra’iisul Wasaare Axmed Abiy, ayaa ilaa hadda guul dareystay.

Madaxa Xafiiska Nabadgelyada iyo Amniga ee Addis Ababa ayaa dadka deegaanka u qabtay muddo laba maalmood ah inay ku diiwaan geliyaan hubka ama ay siiyaan dowladda ama qof ay qaraabo yihiin oo isticmaali kara hubka, sida ay baahisay warbaahinta dawladda ee Fana.

Kenea Yadeta ayaa intaa ku daray in dadku ay tahay inay is-abaabulaan, oo ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si ay u xakameeyaan xaafadahooda.

Waxa uu sheegay in mulkiilayaasha hoteeladu ay hubiyaan aqoonsiga kiraystayaasha iyo martida.

Kooxda TPLF ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalooyinka istiraatiijiga ah ee Dessie iyo Kombolcha ayna qorshaynayeen in ay u sii gudbaan dhanka Kemise oo qiyaastii 325km u jirta caasimada.

Khudbad uu ka jeediyay telefishinka Isniintii, ayuu Mr Abiy ku sheegay in ciidamada shisheeye ay ka barbar dagaalamayaan kooxda TPLF. Ma uusan bixin wax tafaasiil ah, halka kooxda TPLF ay beenisay warkaas.

“Dagaalladu waxay ku khaldami karaan sababo kala duwan, laakiin ugu dambeyntii dalka wuu ku guuleysan doonaa dagaalka,” ayuu raaciyay.