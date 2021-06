Taliska ciidanka Booliska oo ka warbixiyay haween dadka tahriibinayay oo la qabtay

By

Taliska booliska Soomaaliya ayaa waxaa ayaa waxaa ay ka warbixiyeen howlgalo lagu soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen fal lagu tahriibinayay muwaadiniin Soomaaliyeed.

Afhayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen rag iyo haween la sheegay in dhalin yaro badan ay ka dhoofin jireen magaalada Muqdisho.

Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in dadka ay qabteen ciidanka ay tiradooda gaarayso 27 qof, halka 22 kamid ah ay yihiin dumar, kuwaasi oo dhamaantood lagu eedeeyay in si sharci daro ah ay magaalada Muqdisho ugu dhoofin jireen dhalinyaro badan, isagoona sheegay in 8 bishan kooxdan gacanta lagu soo dhigay.

Afhayeenka ayaa shaaca ka qaaday in dadkaan uu ku socdo baaritaan, islamarkaana sharciga la horgeyn doono.