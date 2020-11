Wararkii u dambeeyay doorashada Madaxweynaha Hirshabelle

Iyadoo shalay magaalada Jowhar ay ka bilaabatay diiwaan gelinta Musharaxiinta Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka ayaa waxaa la sheegay inay is diiwaan geliyeen Musharaxiin dhowr ah, halka kuwa kale maanta is diiwaan gelin doonaan.

Guddiga doorashada ayaa weli wax warbixin ah ka soo saarin is diiwaan gelinta Musharaxiinta, waxaana la filayaa inay maanta soo saaraan warbixin ay uga hadlayaan is diiwaan gelinta musharaxiinta, maadaama ay maanta ku egtahay.

Wariye ku sugan Jowhar ayaa soo sheegaya in shalay uu Hal Musharax is diiwaan geliyay, lana filayo in Musharaxiinta kale maanta is diiwaan geliyaan.

Waxaa ay u badan tahay inay noqdaan kuwo kooban Musharaxiinta isku soo taaga doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka Hirshabelle..

Xubnaha ugu cad cad ayaa waxaa ka mid ah Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, kaasoo shalay si rasmi ah musharaxnimadiisa ugu soo bandhigay Magaalada Jowhar.

Maalinta berri oo Talaado ah, kuna beegan taariikhda 10-ka bisha November ayaa la filayaa in khudbadaha jeediyaan Musharaxiinta Madaxweynaha iyo Kuxigeenka

Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka ayaa dhici doonta maalinta Arbacada oo ku beegan 11 bisha November 2020.