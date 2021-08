Wararkii u dambeeyay Kabul oo qarax goordhow uu ka dhacay

By

Waxaa soo baxaya warar sheegaya in qarax uu goordhow ka dhacay xaafad ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Kabul ee dalka Afghanistan.

Sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumada Afghanistan ayaa sheegay in qaraxan uu ka dhashay gantaal ku dhacay guri u dhow garoonka diyaaradaha.

Goobta gantaalku ku dhacay ayaa la sheegay in qiic madow uu ka baxayo,waxaana wararka qaar ay sheegayaan in guriga la duqeeyay ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka IS ee dalka Afghanistan.

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay weerar kale oo lagu qaado garoonka diyaaradaha ee Kabul.

Waaxda arrimaha dibedda ayaa hore uga digey muwaadiniinta Mareykanka xaafadaha ku dhow garoonka diyaaradaha Kabul.

Xoghayaha Arrimaha Dibedda Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uusan joogitaan diblomaasiyadeed ku yeelan doonin Afghanistan wixii ka dambeeya 31ka Agoosto

Mar wax laga weydiiyay duqeyntii diyaaradaha Mareykanka ee Jimcihii lagu dilay laba sarkaal oo ka tirsan Daacish, kadib qarax ismiidaamin ah oo Daacish ay ku dhinteen dad badan oo reer Afgaanistaan ​​ah iyo 13 ka tirsan shaqaalaha Mareykanka, Blinken wuxuu sheegay in faahfaahin dheeraad ah la soo bandhigi doono maalmaha soo socda oo ku saabsan bartilmaameedyada.