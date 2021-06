Wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia

By

Ciidamada Tigray ee la dagaallamaya ciidamada dowladda Itoobiya ayaa ballanqaaday inay ka saari doonaan daacada u ah Abiy Axmed gobolka, inkasta oo xabad joojin hal dhinac ah ay ku dhawaaqeen maamulka federaalka ee Addis Ababa.

Ciidamada Tigreega ayaa sheegay maanta in caasimada gobolka, Mekelle ay boqolkiba boqol ay dib ugula soo noqdeen maamulkooda kadib dib u gurashadii ciidamada dawlada Itoobiya maalin ka hor.

Getachew Reda, oo ah afhayeenka Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF), ayaa sheegay inay sii wadaan baacsiga ciidamada dowlada Itoobiya ayna sii kordhin doonaan.

“Waxaan xoogga saareynaa sidii aan u wiiqi lahayn awoodaha dagaal ee cadawga… Marka hadii in aan aadno dhulka Amxaarada waan aadeynaa, xitaa Eritrea waan weeraraynaa,” ayuu afhayeenka Reda u sheegay Reuters.

Dib u gurashada ay ciidamada Itoobiya dib u gurteen daba socota guulo maalmo ah oo ay gaareen xoogaga Tigreega ee dagaalka kula jira dowlada Ethiopia iyo xulafadeeda, oo ay ku jiraan ciidamo ka socda deriska Eritrea iyo dagaalyahano ka socda gobolka Ethiopia ee Amxaarada, oo xuduud la leh Tigray dhinaca koonfureed.

Ciidamada Ereteriya – oo lagu eedeeyay qaar kamid ah xasuuqii ugu xumaa ee dagaalka ayaan hada ka muuqan meelo badan oo ka tirsan Tigray sida ay sheegeen goob joogayaal.

Waxaa lagu soo waramayaa inay ka baxeen magaalooyinka Shire, Axum iyo Adwa laakiin si rasmi ah looma oga inay ka baxeen deegaanadaa kale, lamana oga in dib u gurashadan ay tahay xeelad dagaal.

Dagaalyahanada Tigreega ayaa lagu soo waramayaa inay ku sii jeedaan magaalada Shire, iyagoo hadda gacanta ku haya inta badan gobolka ka dib dagaal culus.

Ra’iisel wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa amar ku bixiyay hawlgal milatari oo dhulka iyo cirka ah oo ka socda Tigreega horaantii bishii Nofeembar ee sanadka 2020, isagoo ku eedeeyay kooxda TPLF oo ah xisbiga xukuma gobolka inay abaabulayso weerarada lagu qaadayo xeryaha ciidamada federaalka.

Kooxda TPLF, oo xukumaysay siyaasada Itoobiya mudo tobanaan sano ah ilaa uu Abiy xukunka qabtay 2018, waxay sheegtay in ciidamada federaalka iyo cadowgooda mudada dheer ee Eritereya ay bilaabeen “weerar abaabulan” oo kadhan ah.

Abiy, oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize ee 2019, ayaa ku dhawaaqay guusha dabayaaqadii Nofeembar ka dib markii ciidanku galay Mekelle. Si kastaba ha noqotee, dagaalku wuu sii socday iyadoo ay isa soo tarayaan wararka ku saabsan xasuuqyada, kufsiga iyo gaajada baahsan.

Dagaalkii waxashnimada ahaa ee ka dhacay Tigray waxaa lagu calaamadeeyay dil, xadgudubyo jinsi oo baahsan iyo tacadiyo kale, iyadoo Qaramada Midoobay ay ka digtay in dagaalku uu horseeday in 350,000 oo qof ay wajahaan xaalado macluul – Mareykanka ayaa sheegay in ilaa 900,000 oo qof ay wajahayaan macluul.

UN-ka ayaa sheegaya in ciidamada dowlada iyo xulafadooda ay si isdaba joog ah u xanibeen kolonyo gaadiid mucaawino ah oo kusugnaa Tigray

Xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay isniintii inuu lahadlay Abiy uuna ku rajo weynyahay in si wax ku ool ah loo joojiyo dagaalada.

Britain, Mareykanka iyo Ireland waxay ku baaqeen kulan deg deg ah oo Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay oo dhici kara Jimcaha sida ay ilo diblomaasiyadeed sheegeen.

Golaha Amnigu wuxuu ku guuldareystay inuu qabto kulan ku saabsan arrimaha Tigreega tan iyo markii uu dagaalku qarxay, iyadoo dalal badan oo Afrikaan ah, Shiinaha, Ruushka iyo dalal kale ay u arkeen in xiisadda ay tahay arrimo gudaha Itoobiya ka socda.