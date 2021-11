Wararkii ugu dambeeyay ee xiisada ka jirta dalka Itoobiya

Sagaal kooxood oo ka tirsan mucaaradka Itoobiya ayaa dalka Mareykanka ku saxiixday heshiis ay ku sameynayaan isbaheysi ka dhan ah Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed.

Hase ahaatee Abiy Axmed Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa dowladdiisa ay ugu baaqday askartii hore inay ku biiraan dagaalka ay kula jiraan ciidamada Tigrayga iyo xulafadooda.

Isbeddellada Jimcihii ayaa yimid iyadoo safaaradda Mareykanka ee caasimadda Itoobiya, Addis Ababa, ay kula talisay dhammaan muwaadiniinta Mareykanka inay ka baxaan dalka “sida ugu dhaqsaha badan”, iyadoo ku tilmaantay xaaladda ammaan “mid aad u cabsi u ah”.

Shir jaraa’id oo ay ku qabteen Washington, DC, isbaheysiga cusub ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in xukuumadda Abiy lagu burburiyo xoog ama wadahadal, ka dibna la sameeyo maamul ku meel gaar ah.

“Annaga oo ka jawaabaya dhibaatooyinka waaweyn ee soo foodsaaray quruumaha kala duwan ee dalka, isla markaana aan meesha ka saarayno saamaynta xun ee taliska Abiy Axmed ku leeyahay dadkeenna iyo shicibkeenna, waxaanu aqoonsannay baahida degdegga ah ee loo qabo in la iska kaashado, oo aan ku biirno ciidamadeenna si aan u helno isbeddel nabdoon ,” Admassu Tsegaya, oo xubin ka ah Dhaqdhaqaaqa Dimuqraadiga ee Agaw, oo qayb ka ah isbahaysiga cusub ee loogu magac daray United Front of Federalist and Confederalist Forces ayaa u sheegay warfidiyeenka.

Xubnaha ku midoobay isbahaysigan cusub waxa kale oo ka mid ah Jabhadda Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) oo dagaal kula jirta ciidamada federaalka oo ay ku dhinteen kumannaan malaayiin ah, waxaana hadda ka barbar dagaallamaya ciidammada xoreynta Oromada (OLA).

Qabanqaabiyaasha ayaa sheegay in kooxaha kale ay kala yihiin Jabhadda Dimuqraadiga Kacaanka ee Canfarta, Dhaqdhaqaaqa Xoraynta Shacabka Benishangul, Ciidanka Xoraynta Shacabka Gambella, Global Kimant People Right and Justice Movement/Kiman Democratic Party, Sidama National Liberation Front iyo Somali State Resistance.

Isbaheysigan ayaa la sameeyay iyadoo ergayga gaarka ah ee Mareykanka Jeffrey Feltman uu ku sugan yahay Addis Ababa waxaana uu la kulmay madaxda sare ee dowladda iyadoo lagu baaqayo xabbad joojin degdeg ah iyo wadahadal lagu dhammeeyo dagaalka.

Caasimadda Itoobiya, Mareykanka wuxuu sheegay in Feltman uu la kulmay ra’iisul wasaare ku xigeenka iyo wasiirrada gaashaandhigga iyo maaliyadda Khamiista. Ma cadda inuu la kulmi doono Abiy.

Dhinaca kale, Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray Jimcihii mar kale ku baaqay xabbad-joojin iyo wadahadal, wuxuuna ugu baaqay ciidamada Tigrayga iyo OLA inay “si degdeg ah u joojiyaan horumarka hadda ee ku wajahan Addis Ababa”.

Wuxuu sidoo kale ku booriyay dowladda Itoobiya inay joojiso ololaheeda militari, oo ay ku jiraan duullaanka cirka ee Tigray, iyo abaabulka maleeshiyooyinka qowmiyadaha.

Qeylo-dhaan caalami ah oo ku saabsan dagaal ka socda dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika ayaa sare u kacay toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo dagaalku uu ku fiday meelo ka baxsan xudduudaha waqooyiga gobolka Tigray.

Ciidamada Tigreega ayaa sheegay in ay todobaadkan ku soo dhawaadeen magaalada caasimada ah ee Addis Ababa balse dowlada ayaa ku eedaysay in ay buunbuuniyeen guulihii ay ka gaareen dhulkooda.

Dhanka kale, ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ayaa ka codsaday askartii shaqada ka fariisatay iyo kuwii hore in ay dib ugu soo biiraan ciidanka xoogga dalka, iyagoo u qabtay 24-ka bishan November in la diiwaan geliyo.

Todobaadki la soo dhaafay ayaa sidoo kale dowlada waxa ay ku dhawaaqday lix bilood oo xaalad deg deg ah waxaana maamulka deegaanka uu shacabka ku dhaqan caasimada u sheegay in ay hubkooda diiwaan galiyaan una diyaar garoobaan sidii ay u difaaci lahaayeen xaafadahooda.