Wararkii ugu dambeeyay xiisada ka jirta wadanka Ukraine

Sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Derek Chollet ayaa ka digay in Mareykanka uu ku soo rogi doono cunaqabateyn curyaamineysa Ruushka haddii uu gudaha u galo Ukraine.

Digniintiisa maanta ayaa timid ka dib markii taleefoon ay ku wada hadleen Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhamaaday iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin xiisadda.

Aqalka Cad ayaa ku adkeysanaya in Moscow ay wajaheyso qasaare degdeg ah oo daran, haddii ay horay ugu sii socoto gardarrada, halka Kremlin-ka uu beeniyay inay qorsheyneyso inay weerarto Ukraine.

Dhinaca kale, Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, Antony Blinken ayaa sheegay in khatarta uu Ruushku ka geysan karo dalka Ukraine ay tahay mid aad u sarreysa taasina ay sabab u tahay in laga daadgureeyo inta badan Shaqaalihii Safaaradda Maraykanka ee Kyiv, balse waxa uu sheegay in xal Diblomaasiyadeed lagu xalin karo Xiisadda.

“Dariiqa dublamaasiyadeed ayaa weli furan. Habka Moscow ay ku muujineyso in ay rabto in ay raacdo waddadaas waa mid sahlan. Waa inay hoos u dhigtaa halkii ay ka sii dari lahayd,” ayuu yiri.

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la hadlay dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelensky iyagoo ka wadahadlay arrimo ku saabsan dhismaha militariga Ruushka ee xudduudaha Ukraine, iyadoo labada nin ay ku heshiiyeen baahida loo qabo in la sii wado dibloomaasiyad iyo in colaada laga fogaado.

Iyada oo ay sii kordhayaan cabsida reer galbeedka ee ah in Ruushku uu ku dhow yahay inuu soo galo waddankii hore ee ka tirsanaa Soofiyeedka, Aqalka Cad wuxuu intaa ku daray in Biden “uu caddeeyay in Maraykanku uu si degdeg ah oo go’aan ah uga jawaabi doono, oo ay weheliyaan xulafadiisa iyo gardarrada kasta oo Ruushku ku hayo Ukraine.

Wasiirka difaaca ee Britain Ben Wallace ayaa sheegay in uu ka soo laabanayo fasax uu ku joogo Yurub hal maalin ka dib si uu ula tacaalo waxa uu ugu yeeray qalalaasaha ka sii daraysa ee Ukraine isaga oo ka digay in Ruushku soo galo wakhti kasta.

Wallace waxa uu qorsheeyay in uu fasax dheer oo dibadda kula qaato qoyskiisa ka dib markii uu Moscow ku booqday usbuucii hore wadahadalo diblomaasiyadeed.

“Markii aan ka soo laabtay Moscow subaxnimadii Sabtida iyo sababta oo ah waxaan ka walaacsanahay xaaladda ka sii daraysa ee Ukraine, waxaan joojiyay fasax dheer oo la qorsheeyay oo dibadda ah aniga iyo qoyskayga waana soo laaban doonaa,” Wallace ayaa ku qoray Twitter.

Ukraine waxay heshay shixnad ka mid ah hababka gantaalada lidka diyaaradaha ee Stinger iyo rasaas ay diyaarad ka soo qaaday Lithuania, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ukraine.

Horaantii maalintaas, laba diyaaradood oo kale ayaa keenay ilaa 180 tan oo rasaas ah oo laga keenay Maraykanka, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga Oleksii Reznikov.

Ukraine ayaa ilaa hadda heshay ku dhawaad ​​1,500 oo tan oo rasaas ah oo lagu keenay 17 duulimaad.

Saraakiisha militariga ayaa sheegay in Ukraine ay si weyn u xoojisay ciidamadeeda qalabka sida oo gacan ka helaya xulafada, qalabeynta ciidamada, gaar ahaan, qalabka lidka taangiyada ee Mareykanka iyo Ingiriiska iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga.

Dhinaca kale, Poland ayaa isku diyaarinaysa inay qaabisho qaxootiga ka imaanaya dalka ay dariska yihiin ee Ukrain haddii ay dhacdo in Ruushka uu soo galo gudaha dalkaasi, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Mariusz Kaminski.

Warsaw waxay tixgalinaysaa dhowr xaaladood. “Mid ka mid ah waa diyaarinta madaxda maamul goboleedyada ee la xiriira qulqulka suurtagalka ah ee qaxootiga ka imaanaya Ukraine kuwaas oo, colaadaha suurtagalka ah awgeed, laga yaabo inay raadsadaan gabaad nabdoon oo dalkeenna ah,” Kaminski ayaa ku soo qoray Twitter.

Muwaadiniinta Yukreeniyaanka ayaa hadda loo ogol yahay inay galaan Poland iyo aagga Schengen sababo dalxiis la’aan ilaa 90 maalmood.

Poland sidoo kale waxay hoy u tahay shaqaale badan oo muhaajiriin ah oo ka yimid Ukraine. Sida laga soo xigtay Xafiiska Ajnabiga ee Polish, in ka badan 300,000 oo qof oo ka yimid Ukraine ayaa haystay sharciyo degenaansho bishii Disembar, inta badan muddo xaddidan oo saddex sano ah.

Xigasho;Aljazeera