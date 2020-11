Wasiirka A. Gudaha “Guddiyada sida loo magacaabay oo loogu heshiiyay waaye”

Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya Gen. Mukhtaar Xuseen Afrax oo caawa shir jaraa’id ku qabtay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka hadlay arrimaha doorashad iyo muranka ka taagan guddiyadii dowladda magacawday ee sida weyn uga soo horjeesteen musharaxiinta Madaxaweynaha, isagoo caddeeyay in Guddiyada sida loo magacaabay ay yihiin, marxaladaha isku xirka u ah doorashadii lagu heshiiyay uu bilowday, doorashadana waqtigeeda ay ku dhaceyso.

Wasiirka ayaa sheegay in muhiimada ay tahay in la iska ilaaliyo wax kasta oo carqalad ama caqabad ku keenaya doorashada, isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay arkaan nidaamka iyo dimoqraadiyada heshiiska iyo wadatashiga uu yahay mid ku socda sidiisa,

“Guddiyada sida loogu heshiiyay oo loo soo magacaabay waaye, waqtiga loogu tala galay doorashada inay dhaceyso qof kasta oo Soomaali ahna waa u furan tahay inuu u tartamo waxyaabaha looga heshiiyay ka mid tahay, muhiimka waxaa ah in laga ilaaliyo wax carqalad iyo caqabad dhalinayo in doorashada waqtigeeda inay ku dhacdo wax kasta hakinaya oo waqtigeeda ama dariiqa looga heshiiyay ka leexinaya in aad looga fogaado oo la iska ilaaliyo, dowladda waxay diyaar u tahay in waqtigeeda arrintaas ku qabsoonto, guddiga sida loo magacaabo u magacaaban yihiin sida loogu tala galay oo loo heshiiyay waqtiyada waqti walba wixii loogu tala galay inay qabsoomaan ayaa qorshaha uu yahay”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha.

Hadalka Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa jawaab u ah go’aan mideysan oo dhowaan wadajir uga soo baxay illaa 12 Musharax oo ay ku jiraan Madaxweynayaashii hore, Ra’iisul Wasaarihii hore iyo Siyaasiyiin kale oo si weyn uga soo horjeestay guddiyadii uu soo magacaabay Ra’iisul Wasaaraha oo ay ku jiraan xubno ka tirsan Nabadsugida, Shaqaalaha dowladda iyo agaasimayaal, waxaana ay ka digeen qalqal amni iyo mid siyaasadeed oo ku yimaada doorashada, isla markaana Madaxweyne Farmaajo uu qaadayo wixii arrintaas ka dhashay.