WHO oo ku tilmaantay xaalad deg-deg ah Cudurka Busbuska Daanyeerka

July 23 (Jowhar.com)-Ururka Caafimaadka Adduunka WHO ayaa ku dhawaaqay cudurka Busbuska daayeerka inuu yahay xaalad degdeg ah oo caalami ah Waxa uu Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) sheegay in cudurka daanyeerka uu ka dillaacay in ka badan 50 wadsn, isla markaana laga helay dad gaaraya 16,500.

Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa qaatay go’aanka ku dhawaaqista inkasta oo la isku raacsan yahay khubarada ka tirsan guddiga gurmadka ee hay’adda caafimaadka ee Qaramada Midoobay.

Waxay ahayd markii ugu horreysay oo madaxa hay’adda caafimaadka ee Qaramada Midoobay uu qaado tallaabo noocan oo kale ah.

“Waxaan haynaa cudur dillaacay oo si degdeg ah ugu faafay adduunka oo dhan iyada oo loo marayo habab cusub oo la isugu gudbiyo oo aan wax yar ka fahanno oo buuxiya shuruudaha xeerarka caafimaadka caalamiga ah,” Tedros ayaa yidhi Sabtidii.

Tedros wuxuu sheegay in hadda ay jiraan in ka badan 16 kun oo kiis oo laga soo sheegay 75 waddan iyo dhulal, iyo shan dhimasho ah.

Xaalad degdeg ah oo caalami ah ayaa ah heerka ugu sarreeya ee WHO, laakiin magacaabista macnaheedu maaha in cudurku si gaar ah u faafayo ama dilaa ah.

Madaxa xaaladaha degdegga ah ee WHO, Dr. Michael Ryan, ayaa sheegay in agaasimaha guud uu qaatay go’aanka ah in cudurka daayeerka la geliyo qaybtaas si loo hubiyo in bulshada gobal ay si dhab ah u qaadato cudurka hadda dillaacay.

WHO ayaa dhawaan ku baaqday tallaabo “degdeg ah” si looga hortago faafida cudurka daanyeerka ee Yurub.

Dr Tedros ayaa sheegay in ku dhawaaqistan ay gacan ka geysan doonto dardargelinta horumarinta tallaalka iyo hirgelinta tillaabooyinka lagu xaddidayo fiditaanka fayraska.

WHO waxa kale oo ay soo saaraysaa talooyin ay rajaynayso in ay dalalka ku dhiiri galiyaan in ay qaadaan tallaabo lagu joojinayo faafitaanka fayraska iyo ilaalinta kuwa halista ugu jira.