Xafiiska UNSOM oo ka hadlay kulanka Beesha Caalamka ee Madasha Qaran

Xafiiska Qaramada Midoobay ee dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay kulankii maanta ay wakiilada beesha Caalamka oo uu ka mid ahaa ergeyga gaarka ee Qaramada Midoobay la yeesheen golaha Wadatashiga Qaran.

Qoraal ka soo baxay xafiiska UNSOM ayaa lagu sheegay in Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay James Swan uu ku faraxsan yahay inuu ku biiro saaxiibada caalamiga ah ee maanta Muqdisho kula kulmay Golaha Wadatashiga Qaranka.

“Wuxuu ku dhiirigeliyay James Swan golaha inay dedejiyaan geeddi-socodka doorashada Soomaaliya si loo hormariyo kalsoonida dhammaan shacabka Soomaaliyeed.”ayaa lagu yiri qoraalka.

Saaxiibada beesha caalamka ayaa sidoo kale dhiirigeliyay in la horumariyo habraaca doorashada, oo ay ka mid tahay in la saxo khaladaadka ku jira xeerarka habraacyada iyo in la xaqiijiyo waqtiyo cad oo loogu talagalay in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo, waxayna xuseen in dhameystirkooda uu u oggolaan doono Soomaaliya inay diiradda saarto arrimaha kale ee mudnaanta leh sida amniga iyo horumarka.

Waxaan sii wadeyna taageeradda golaha wadatashiga qaran si loo dhaqan galiyo heshiisyaddii17-kii Sebtember ee 2020-ka iyo 27-kii 27 May 2021. Waxaan u aragna in goluhu yahay mishiinka iyo awoodda ugu weyn ee dhaqaajineysa hannaanka doorashadda, mana taageerno gole kale.