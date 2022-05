Xisbiyada mucaaradka ah oo Muuse Biixi ku eedeeyay fashilka shir looga hadlayay doorashada.

May 25 (Jowhar.com)-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya waxyaababa sababta u ahaa fashilka ku yimid shir balaaran oo xalay magaalada Hargeysa ay ku yeesheen mas’uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah ee WADANI iyo UCID iyo xisbiga talada haya ee Kulmiye.

Dhinaca mucaaradka waxaa kulanka xubnaha uga qeybgalay hoggaamibayay C/raxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe, halka dhanka Kulmiye uu hormuud u ahaa xubnaha ka socday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, iyadoo sababta natiijo la’aanta shirka dusha looga tuuray madaxweynaha Somaliland.

Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweyne Muuse Biixi aanu diyaar u eheyn in 13-ka November uu qabto doorasho, isagoo sheegay inuu diyaarsanayo guddi doorasho oo u fara gelisa doorashada lagu balamay dhamaadka sanasan.

“Caawa Madaxweynaha aan arkay diyaar uma aha in uu qabto Doorasho, waxa aan ula tagnay in doorashadu dhacdo 13ka November oo ah waqtiga lagu ballamay, 5 qodob oo muhiim u ah doorashada, Madaxweynuhu waxa aan ula tagnay in aan la faragelin guddiga komishinka, nasiib darro waxa aan u tagnay Madaxweyne Careysan oo u muuqda in aan dulminay oo wax badan naga tirsanaya, kama muuqan in la is riix-riixo oo tanaasul ka muuqda sida aan ku qaban jirnay Doorashada” ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.

Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna tilmaamay in Shan qodob oo ay hordhigeen madaxweynaha aanu midna ka aqbalin, taasoo uu ku micneeyay inaanu u socon qabashada doorasho, wuxuuna ka digay dhibaato ka dhalata mudo kororsi la sameysto.

“Kulankii labada Xisbi Mucaarad iyo Xukuumadda oo garabkeedu yahay Xisbigeeda waxa uu ballanku ahaa in la kulmo 18ka May kaddib, min labo xubnood oo ka socda saddexda saddexda Xisbi ayaa kulmay, afar xubnood ayaan ku tagnay, Markii wadahadalka uu furmay, ajandaha aan ula tagnay waxa uu ahaa arrinta Doorashada ee la isku maan-dhaafsanaa in Madaxweynuhu uu ka daayo carqaladda, In uu faraha kala baxo Komishinka Doorashada oo ah mid madaxbannaan, in la isla waafaqo xiliga doorashada oo ah 13ka November in la isku waafaqo jadwalka balse mugdi ayuu geliyay, waxba islama garan” Sidaasi waxaa yiri Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan.